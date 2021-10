Covid: 247 nuovi casi in E-R, altri 1.052 guariti

Condividi l'articolo









Sono 247 – 428.483 da inizio epidemia – i nuovi casi di positività al Coronavirus su un totale di 28.611 tamponi eseguiti, registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore. Sul territorio in testa la provincia di Ravenna con 65 contagi seguita da (54), Rimini (27), Forlì (20), Cesena (18), Modena (16), Parma e Reggio Emilia (13 entrambe), Piacenza e Ferrara (8 entrambe) e Circondario Imolese (5).

Da ieri risultano guarite 1.052 persone, per un totale di 402.677 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, calano di 809 unità a quota 12.264. Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 11.937 – in calo di 804 unità – il 97,3% del totale dei casi attivi.

Nelle ultime ventiquattro ore si registrano quattro decessi – una donna di 85 anni in provincia di Piacenza; un uomo di 90 anni e una donna di 68 anni in provincia di Parma e una donna di 91 anni in provincia di Bologna -: dall’inizio dell’epidemia, le morti in regione sono state 13.542. Sostanzialmente stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva che salgono di 2 unità a quota 31 mentre scendono di 7 unità, a quota 296 i ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul fronte della campagna vaccinale, al primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 6.733.721 dosi. Sul totale, sono 3.422.129 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).



