Covid: 25.853 casi in 24 ore, 722 morti

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Sono 25.853 i nuovi casi di

coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il

bollettino del ministero della Salute. I morti sono 722, mentre

i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di

ieri ai 3.848 di oggi, con un aumento di 32. I tamponi

effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari

a 11,24%. Per il secondo giorno consecutivo, poi, sono in calo i

pazienti ricoverati con sintomi, che sono passati dai 34.577 di

ieri ai 34.313 di oggi (-264). In calo anche il numero degli

attualmente positivi (-6.689), risultato dell’aumento dei

dimessi o guariti che in 24 ore sono stati 31.819. La regione

con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (+5.173),

seguita da Piemonte (+2.878) e Campania (+2.815). Quella con il

minor numero di nuovi casi è invece la Valle d’Aosta che ne

registra appena 27. (ANSA).



—

