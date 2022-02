Covid: 26 morti in E-R, prosegue il calo dei ricoveri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 24 FEB – Sono 2.753 i nuovi casi di

positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore sulla base di quasi 22mila tamponi. Si contano

ancora 26 vittime, fra le quali una donna di 59 anni morta nel

Ravennate.

Scende il numero dei casi attivi (sono 43.109 gli attualmente

positivi, il 96,1% dei quali in isolamento a casa) come pure

quello dei ricoverati. In terapia intensiva ci sono 95 persone

(sei in meno di ieri), 48 dei quali non vaccinate, mentre negli

altri reparti Covid i degenti sono 1.564 (66 in meno). (ANSA).



