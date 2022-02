Covid: 3.201 casi e 29 morti in E-R, ricoveri in calo

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 23 FEB – Sono 3.201 i nuovi casi di

positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore sulla base di oltre 23mila tamponi registrati. Si

contano altri 29 morti, fra i quali una donna di 50 anni nel

Riminese.

I casi attivi scendono a 44.512, il 96,1% dei quali in

isolamento domiciliare. Mentre calano i ricoveri nei reparti

Covid (sono 1.630, 73 in meno di ieri), quelli in terapia

intensiva tornano a salire. Nei reparti ad alta intensità,

infatti, ci sono 101 pazienti (tre in più di ieri) 52 dei quali

non vaccinati. (ANSA).



—

