Covid: 3.252 positivi e 10 morti in Piemonte, -86 ricoveri

(ANSA) – TORINO, 12 FEB – Contagi da Covid ancora in calo in

Piemonte. L’Unità di Crisi della Regione ne ha comunicati 3.252

nuovi positivi, il 5,9% di 54.871 tamponi eseguiti. Gli

asintomatici sono 2.818 (86,7%). Diminuiscono ancora i ricoveri:

sono 90 in intensiva (-7) e 1.653 nei reparti ordinari (-79),

scendono sotto quota 70 mila le persone in isolamento. I decessi

sono dieci, nessuno di oggi, mentre i nuovi guariti sono 6.835,

più del doppio dei positivi.

Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato

945.447 positivi, 12.827 decessi e 861.013 guariti. (ANSA).



