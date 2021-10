Covid: 316 nuovi casi in E-R, 3 persone morte nel Ravennate

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 24 OTT – Sono 316 – 429.737 dall’inizio

dell’epidemia – i nuovi casi di positività al Coronavirus

registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore su un

totale di 20.209 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati 89 sono

asintomatici individuati nell’ambito delle attività di

tracciamento e screening. Sul fronte territoriale la provincia

di Bologna è in testa con 90 casi seguita da Ravenna (37),

Reggio Emilia (35), Rimini (32), Modena (28), Forlì (23), Parma

(19), Cesena (17), Circondario Imolese (14, ) Piacenza (12) e

Ferrara (9).

Le persone guarite sono 777 in più rispetto a ieri e

raggiungono quota 406.154 mentre i casi attivi, cioè i malati

effettivi, calano di 464 unità a quota 10.029. Di questi, le

persone in isolamento a casa sono complessivamente 9.714 (471 in

meno rispetto a ieri ), quasi il 97% del totale. da ieri si

registrano tre decessi a Bagnacavallo in provincia di Ravenna:

una donna di 91 anni e due uomini di 91 e 93 anni. In totale,

dall’inizio dell’epidemia, i morti in regione sono stati

13.554. In lieve crescita, 3 unità, i pazienti ricoverati in

terapia intensiva che salgono a 33 e negli altri reparti Covid

(+4), dove diventano 282.

Quanto alla campagna vaccinale, nel primo pomeriggio, erano

state somministrate complessivamente 6.784.219 dosi: sul totale,

sono 3.444.159 le persone che hanno completato il ciclo

vaccinale. (ANSA).



