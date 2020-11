Covid: 32.616 i contagi e 331 i decessi, numeri in calo

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Sono 32.616 i nuovi casi di

positività al coronavirus nelle ultime 24 ore (7.195 in meno

rispetto a ieri). Le vittime sono 331 (94 in meno rispetto a

ieri). Sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa

40mila in meno. Lo riportano i dati diffusi dal ministero della

Salute. Complessivamente sono 935.104 i contagiati, comprese

vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.394.

E’ costante il rapporto tamponi/positivi, che resta a quota 17%

circa, così come resta stabile l’aumento dei pazienti in terapia

intensiva. Il numero degli attualmente positivi in Italia ha

raggiunto quota 558.636 (+26.100). Di questi 26.404 sono

ricoverati con sintomi (+1.331), 2.749 sono in terapia intensiva

(+115) e 529.447 in isolamento domiciliare (+24.654).

Dall’inizio della pandemia sono invece 335.074 le persone

dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di

+6.183. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte