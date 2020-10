Covid: 339 nuovi casi e quattro morti in Emilia-Romagna

Sono 339 i nuovi casi di positività al Sars-Cov2 in Emilia-Romagna e nelle ultime 24 ore sulla base di 15.607 tamponi, secondo i dati diffusi dalla Regione, sono morte quattro persone: una donna di 91 anni nel Bolognese, un uomo di 83 anni nel Ferrarese, un uomo di 82 anni a Imola e un uomo di 66 anni in provincia di Modena. E continuano a crescere in maniera consistente anche i ricoverati: sono 35 quelli in terapia intensiva, 4 in più di ieri e 60 in più negli altri reparti Covid, per un totale di 383.

Dei nuovi positivi sono 160 gli asintomatici e 122 quelli che erano già in isolamento al momento del tampone. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,2 anni. I numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (69), Reggio Emilia (57) e Rimini (50).

