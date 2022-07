Covid: 37.756 contagiati, 127 morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Sono 37.756 i nuovi contagi da Covid

registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero

della Salute. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le vittime

sono invece 127 in aumento alle 44 di ieri. Sono stati eseguiti

in tutto, tra antigenici e molecolari, 188.153 tamponi con il

tasso di positività che si attesta al 20,07% rispetto al 26,3%

di ieri. Sono 360 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,

dieci in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 47.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.454, rispetto a ieri

410 in più. (ANSA).



