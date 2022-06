Covid: 48.456 contagi, 44 le vittime. Tasso al 24,3%

Condividi l'articolo

Sono 48.456 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.386. Le vittime sono 44, a fronte delle 40 di ieri.

Tra antigenici e molecolari, sono stati eseguiti in tutto 199.340 tamponi, con il tasso di positività al 24,3% rispetto al 21,8% di ieri.

Sono 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.532, ovvero 190 in più di ieri.

Gli attualmente positivi ammontano 733.440, quindi 29.961 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.234.242 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.102. I dimessi e i guariti sono 17.332.700, con un incremento di 19.320.

I medici ospedalieri: ‘Misure straordinarie per evitare il collasso degli ospedali’

“Misure straordinarie per evitare il collasso dell’intera sanità ospedaliera” e “un aumento della spesa corrente per un adeguamento degli organici, sia in Pronto soccorso che nei reparti, insieme con l’aumento dei posti letto ordinari”. Lo chiede il segretario nazionale uscente del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Carlo Palermo, nella sua relazione al 25° Congresso Nazionale dell’Associazione in corso a Napoli.

Ma, avverte, servono “interventi strutturali, non provvedimenti tampone”, allo scopo di “evitare che il diritto alla salute venga affidato alla carta di credito oltre che al luogo di residenza”.

