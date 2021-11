Covid: 565 nuovi positivi e tre morti in regione

Condividi l'articolo









Sono 565 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 20.866 tamponi. Resta stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (36), mentre cresce di 11 unità (329) quello degli altri reparti Covid, nel giorno in cui si contano altri tre morti.

Nel bollettino della Regione sono 224 gli asintomatici e l’età media di oggi è 43,2 anni. La provincia di Bologna segna 119 casi più 24 dell’Imolese, Forlì-Cesena segue con 97, Modena e Ravenna con 77 ciascuna. I guariti in regione sono 238 in più, i casi attivi 279 in più per un totale di 8.458, il 95,7% in isolamento a casa. I tre morti sono un 74enne e un 86enne nel Bolognese, un 85enne del Ravennate. (ANSA).



