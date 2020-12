(ANSA) – BOLZANO, 18 DIC – Sei morti, 169 casi Covid con pcr

e 119 con test rapido: sono questi i numeri della pandemia delle

ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria

hanno effettuato 1.197 tamponi. 175 persone con Covid-19 sono

ricoverate nei normali reparti, 145 nelle cliniche private e

altre 23 in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono

6.066. (ANSA).



