Covid: 68.052 positivi, 140 i morti

(ANSA) – ROMA, 03 GEN – Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid

nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E’ quanto emerge

dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le

vittime sono 140, mentre ieri erano state 133.

I tamponi effettuati sono stati 445.321, ieri erano stati

278.654. Il tasso di positività è sceso al 15,2%, rispetto al

21,9% di ieri. Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva in

Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli

ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei

reparti ordinari sono 12.333, ovvero 577 in più rispetto a ieri.

(ANSA).



