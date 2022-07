Covid: 68.170 casi, 116 vittime. Tasso a 19,4%

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Sono 68.170 i nuovi contagi da Covid

registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero

della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.075. Le vittime

sono invece 116 rispetto alle 155 di ieri. Il tasso è al 19,4

%, in calo rispetto ieri quando era al 20,8%. Sono stati

eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 350.630 tamponi.

Sono invece 408 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,

mentre gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei

reparti ordinari sono invece 10.857, 87 in meno rispetto a ieri

.Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente

1.431.860, ovvero 17.579 in meno rispetto a ieri. In totale sono

20.608.190 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i

morti salgono 170.798. I dimessi e i guariti sono 19.005.532 con

un incremento di 86.637. (ANSA).



