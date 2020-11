Covid: 68 contagi in centro anziani in Puglia

(ANSA) – BARI, 17 NOV – Un focolaio di casi Covid è stato

accertato nel centro anziani ‘Storelli’ di Bisceglie

(Barletta-Andria-Trani) dove sono risultate positive 68 persone:

47 ospiti e 21 operatori sanitari. Ne dà notizia su Facebook il

sindaco Angelantonio Angarano spiegando che gli anziani

contagiati si trovano nella struttura e gli operatori sanitari,

tutti asintomatici o paucisintomatici, sono in isolamento

domiciliare.

“Data la delicatezza della situazione – dice il sindaco – ho

chiesto la massima attenzione e collaborazione delle autorità

sanitarie e della proprietà della struttura per mettere in atto

i protocolli necessari ad evitare l’ulteriore diffusione del

contagio all’interno e all’esterno della casa di riposo”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte