Covid: 86.334 contagi, aumento morti (72), tasso al 27,3%

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Sono 86.334 i nuovi contagi da Covid

registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero

della Salute. Ieri erano stati 83.274. Le vittime sono invece

72, in aumento rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in

tutto, tra antigenici e molecolari, 316.040 tamponi con il tasso

di positività che si attesta al 27,3%, sostanzialmente stabile

rispetto al 28,1% di ieri. Sono invece 264 i pazienti ricoverati

in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi

giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono

6.830, ovvero 238 in più rispetto a ieri.

Con i contagiati delle ultime 24 ore gli italiani positivi al

Coronavirus si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione:

sono 929.006, in continua crescita negli ultimi giorni. In

totale sono 18.610.011 gli italiani contagiati dall’inizio della

pandemia, mentre i morti salgono a 168.425. I dimessi e i

guariti sono 17.512.580, con un incremento di 42.611. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte