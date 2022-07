Covid: 89.830 casi, 111 morti. Raggiunta quota 20mln contagi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Sono 89.830 i nuovi contagi da Covid

registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero

della Salute, da cui emerge anche che è stata raggiunta quota 20

milioni i contagi in Italia dall’inizio della pandemia, ovvero

dal febbraio 2020 (precisamente 20.076.863). Le vittime sono

invece 111, in calo rispetto alle 134 di ieri. Il tasso è al

22,5%, in calo rispetto al 24,6% di ieri e sono stati eseguiti

in tutto, tra antigenici e molecolari, 398.338 tamponi. Sono

invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in

più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 57. I

ricoverati nei reparti ordinari sono 10.434, rispetto a ieri 71

in più. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte