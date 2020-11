Covid: 90/enne dice ‘non mi curate’, salvato

(ANSA) – COMO, 15 NOV – Sta bene ed è stato dimesso un

paziente di 90 anni (91 anni tra pochi giorni), che era stato

ricoverato nell’ospedale di Alta Valle Intelvi nel comasco e

che, quando le sue condizioni si sono aggravate, ha chiesto ai

medici che lo avevano in cura di non perdere tempo con lui.

La sua storia è stata racconta da Giuseppe Vallo,

responsabile Riabilitazione Respiratoria presso Il Cof Lanzo

Hospital che sulla sua pagina Fb ha scritto un post sotto forma

di lettera indirizzata all’anziano.

Ricoverato per Covid, il primo di novembre, il novantenne già

il giorno successivo ha avuto bisogno del casco per

l’ossigenazione. “Mi hai stretto la mano e mi hai detto: ‘dottore ho fatto tutto quello che volevo nella mia vita ho 90

anni lasciami andare’ – ha scritto Vallo – Dopo 15 giorni ti

abbiamo tirato fuori dalla camera intensiva, bello come prima,

ci hai ringraziato così tante volte ma, la verità, é che noi

dobbiamo ringraziare te perché tu ci dai la speranza e la voglia

di continuare ogni giorno a lottare”.

Il Cof di Alta valle Intelvi (un comune di circa 3000

abitanti, nato 3 anni fa dalla fusione di 3 piccoli paesi Lanzo

d’Intelvi, Pellio Intelvi e Ramponio Verna) è una Clinica

Ortopedica e Fisiatrica, che solo da qualche settimana ha dovuto

riconvertire un reparto ad assistenza Covid. (ANSA).



