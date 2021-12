Covid: 91mila contagi in Gran Bretagna, terza dose a metà popolazione

Condividi l'articolo

Si stabilizzano attorno a quota 90.000 (91.743 nelle ultime 24 ore su circa 1,5 milioni di tamponi giornalieri) i contagi da Covid nel Regno Unito, alimentati da qualche settimana ormai soprattutto dall’impennata dei casi alimentati dalla nuova variante Omicron. Lo indicano i dati ufficiali, che danno tuttavia in leggero calo i morti – 44 – e in apparente frenata anche il rimbalzo dei ricoveri negli ospedali. In parallelo i vaccini volano verso l’obiettivo fissato da governo del milione di somministrazioni al giorno: con 800-900.000 terze dosi booster la cui copertura supera da oggi il 50% dell’intera popolazione over 12 del Regno.

Il Regno Unito per ora non adotta nuove restrizioni immediate anti Covid modello lockdown, ma il governo intende tenere sotto “controllo costante” i dati sull’impennata della variante Omicron “ora per ora” e non esclude nulla nei prossimi giorni. Lo ha detto il premier Boris Johnson dopo una riunione ad hoc del consiglio dei ministri, sottolineando come la situazione sia “estremante difficile” con un incremento dei ricoveri particolarmente accentuato a Londra. Ha quindi raccomandato cautela ai britannici, incoraggiandoli ancora una volta a vaccinarsi.



