Covid: a Bari locali chiusi alle 18, centro città spettrale

(ANSA) – BARI, 26 OTT – In tanti, nel centro della movida

barese, hanno abbassato le saracinesche alle 18, come prevede il

nuovo Dpcm con le misure anti-Covid che entra in vigore oggi.

Anche tutti quei gestori di bar che potrebbero restare aperti

per asporto e domicilio hanno deciso di chiudere alle 18, come

il locale “La biglietteria” nel quartiere Umbertino, con gli

ombrelloni chiusi, e i tavoli e le sedie che ogni sera

ospitavano decine di giovani vuoti e nell’ombra. Sempre

nell’Umbertino c’è una gelateria, Esagelato, inaugurata l’8

luglio, dopo il lockdown, “siamo nati con la mascherina” dicono

i gestori, che fin dall’inizio ha attivato una app per le

ordinazioni da remoto, facendosi trovare pronta ad affrontare

questa nuova fase di chiusura anticipata.

Anche quasi tutti i locali di ristorazione della città

vecchia del capoluogo pugliese hanno deciso di chiudere del

tutto. In pochi, pur dismettendo tavoli e sedie perché non è

consentita l’apertura delle attività al pubblico, hanno lasciato

le saracinesche alzate in attesa di clienti per l’asporto o per

qualche telefonata per consegnare cibi e bevande a domicilio.

All’esterno del McDonald’s qualcuno è in coda all’esterno ad

aspettare il suo turno, come alle paninoteche ambulanti. Le

piazze e le strade di solito molto animate, sono deserte,

illuminate solo dai lampioni perché le luci dei locali sono

spente. A riempirne gli angoli ci sono le pattuglie delle forze

dell’ordine in presidio. (ANSA).



