(ANSA) – BOLZANO, 14 OTT – A Bolzano, dopo l’orario di

lavoro, si sono formate code davanti alle farmacie per

effettuare i tamponi in vista dell’entrata in vigore

dell’obbligo del Green pass sul posto di lavoro. Code, durante

tutto l’arco della giornata, si sono registrate anche ai centri

vaccinali. A quello della Libera università di Bolzano sono

state somministrate 551 dosi, contro una media giornaliera di

circa 400 negli ultimi giorni. (ANSA).



