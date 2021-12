Covid: a dicembre in Lombardia 3,5 mln tamponi, 21,5% totale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 26 DIC – Nel mese di dicembre in Lombardia

sono stati effettuati circa 3,5 milioni di tamponi, si tratta

del 21,5% di tutti i tamponi somministrati in Italia, come ha

riferito l’assessorato al Welfare della Regione Lombardia. Una

percentuale che sale al 22,3% nell’ultima settimana.

La percentuale di popolazione lombarda di contro è un sesto,

il 16,7 %, come hanno spiegato dall’assessorato al Welfare della

Regione Lombardia. Il che significa che c’è un gap del 7% in più

sui tamponi. (ANSA).



—

