Covid: a Ferrara il doppio dei tamponi grazie all’Esercito

(ANSA) – BOLOGNA, 05 NOV – Raddoppia la capacità di fare

tamponi, a Ferrara, grazie alla sinergia tra sistema sanitario e

personale medico e sanitario dell’Esercito, che in queste ore ha

allestito nel parcheggio della Cittadella della salute (ex

ospedale Sant’Anna) una postazione drive through e una tenda da

campo per i test rapidi.

Il Comune ha dato in concessione il parcheggio della

struttura e, per garantire il servizio ai cittadini, ha reso

gratuita l’area di sosta, adiacente, di via Rampari di San

Rocco. “Grazie ai medici militari e a tutto il personale

sanitario dell’Esercito – dice il sindaco Alan Fabbri – per il

loro importante contributo, che rafforza ulteriormente la

capacità di risposta del nostro sistema sanitario, già efficace

e importante, arrivando a raddoppiare la potenzialità di

prelievo e analisi, ad oggi di circa 400 tamponi al giorno,

dell’azienda sanitaria”. (ANSA).



