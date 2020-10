Covid, a Firenze divieto sosta persone in alcune piazze movida

(ANSA) – FIRENZE, 21 OTT – Conferma degli ingressi

contingentati a mille persone in piazza Santo Spirito la sera di

venerdì e sabato e l’introduzione di due ‘aree di massimo

rispetto’ individuate nelle zone comprese tra piazza Strozzi,

via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e

in quella tra piazza Sant’Ambrogio, piazza dei Ciompi, via

Pietrapiana e nel tratto di Borgo la Croce fino a via Mattonaia.

Sono le misure per evitare gli assembramenti della movida decise

dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp),

riunito oggi a Firenze. Le decisioni sono state illustrate dal

sindaco Dario Nardella nel corso di una diretta facebook.

Nelle aree di massimo rispetto, in vigore il venerdì e il

sabato sera dalle ore 19 alle 2, è istituito il divieto di

stazionamento delle persone e si potrà transitare solo per

andare in case, locali e negozi. “Le persone non potranno

fermarsi ma solo passare – ha spiegato Nardella -. Queste aree

saranno controllate dalle forze dell’ordine e dalla municipale,

naturalmente si userà il buonsenso e un po’ di realismo. Questa

misura serve a evitare forme di assembramento. In tutta la città

rimane comunque l’obbligo di tenere la mascherina e divieto di

assembramento ovunque”. Novità anche sulla chiusura dei locali

che avranno mezz’ora in più rispetto a quanto previsto dal Dpcm.

“Nella mia ordinanza la chiusura dei locali è alle 24:30 – ha

spiegato il sindaco -, per permettere ai clienti di finire la

consumazione”. (ANSA).



—

