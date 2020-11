Covid: a Milano domenica mattina a passeggio e nei parchi

(ANSA) – MILANO, 08 NOV – Tanti runner: questa mattina sono

loro i padroni quasi indisturbati di una Milano da zona rossa.

In giro non si vedono molte persone se non, complice il bel

tempo e l’impossibilità di una gita fuori porta, nei parchi dove

famiglie con bambini e persone a passeggio con i cani si

alternano ai tanti di corsa.

Qualche irriducibile amante dell’espresso aspetta in fila di

prendere un caffè al bar (rigorosamente da asporto) o si mette

in attesa davanti alle pasticcerie per ordinare brioches e paste

della domenica.

Oltre ai parchi molti hanno scelto anche le zone ciclabili,

come quella che corre lungo il naviglio della Martesana con

runner, ciclisti e semplici camminatori che si godono la

giornata di bel tempo.

Un numero di persone che cresce con il passare delle ore.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte