Covid: a Sassari se più di 4 fermi in strada scatta multa

(ANSA) – SASSARI, 14 NOV – A Sassari è vietato fermarsi per

strada e in qualunque spazio pubblico in gruppi superiori a 4 (se non conviventi), anche se si indossa la mascherina. Mangiare

e bere per strada è consentito solo dalle 5 alle 18, ma in

gruppi di massimo 2 persone: in tre è considerato assembramento

e si incorre nelle sanzioni. Lo ha disposto il sindaco di

Sassari, Nanni Campus, con una nuova ordinanza, emessa ieri, con

cui si intensificano le misure per il contrasto alla diffusione

del coronavirus.

Il divieto di formare gruppi con più di 4 persone, spiega il

sindaco, “è dettato dalla volontà di non imporre anche a tutti

gli altri passanti di dover rischiare l’esposizione a possibili

concentrazioni di aerosol respiratorio potenzialmente

infettivo”. L’ordinanza fissa anche i limiti per i funerali: si

potranno accompagnare i defunti al cimitero solo in gruppi al

massimo di 4 persone (se non conviventi). Resta il divieto di

uscire dalle 22 alle 5 del giorno dopo (salvo che per esigenze

lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute) e si

aggiunge che è “fortemente raccomandato, per il resto della

giornata, non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o

privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per

motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere

attività o usufruire di servizi non sospesi”, come previsto

anche dal Dpcm. (ANSA).



