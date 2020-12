Covid: Abruzzo, zona rossa per un giorno, negozi chiusi

(ANSA) – PESCARA, 12 DIC – Abruzzo di nuovo zona rossa oggi

dopo la decisione del Tar dell’Aquila di sospendere l’ordinanza

del presidente Marsilio che anticipava la zona arancione che

tornerà, come certificato anche dal Ministero della Salute,

dalla giornata di domani. A Pescara, il centro più grande della

regione, negozi chiusi, e ragazzi di seconda e terza media a

casa. Un brutto colpo per quegli esercenti che avevano riaperto

da qualche giorno e che oggi, nella giornata canonica dello

shopping, a 13 giorni dal Natale, dovranno tenere le

saracinesche abbassate. Poche persone in giro, strade

semideserte, ma anche cittadini frastornati dalla nuova zona

rossa per sole 24 ore. (ANSA).



