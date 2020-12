Covid; accolta la proposta del consigliere regionale Pompignoli di sospendere il bollo auto in scadenza a dicembre 2020 e gennaio 2021

Bologna, 2 dicembre. “Oggi in Commissione bilancio l’Ass.re regionale Paolo Calvano ha accolto la mia richiesta di sospendere, per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, i pagamenti relativi al bollo auto, i cui termini verranno differiti al 31 marzo 2021 senza alcuna sanzione né interesse. Si tratta una piccola ma significativa vittoria per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti che in questi mesi, per effetto dell’epidemia, stanno soffrendo una crisi economica eccezionale. Ringrazio la Giunta regionale per il buon senso dimostrato nell’accoglimento della mia proposta. Di fronte a un’emergenza sanitaria di questa portata, lo sforzo delle Istituzioni e della politica deve mostrarsi granitico e unidirezionale.”

Massimiliano Pompignoli

Consigliere regionale Lega ER

Ufficio Stampa Lega Romagna