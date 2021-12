Covid: Acquario Genova regala biglietto a bambini vaccinati

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 23 DIC – Per ringraziare i genitori che

hanno sottoposto i figli sotto gli 11 anni a vaccinazione,

l’Acquario di Genova ha deciso di regalare un biglietto. E’ il

regalo di Natale che Costa Edutainment, la società che gestisce

la struttura, ha voluto fare ai bambini liguri che si sono

affidati a ‘Capitan Vaccino’, la mascotte ideata dalla Regione

per combattere la fobia dell’iniezione. La promozione vale fino

al 13 febbraio: basterà presentare alle biglietterie il

certificato vaccinale.

“Costa Edutainment è da sempre attento al mondo dell’infanzia e

delle famiglie – dichiara Beppe Costa Presidente e

Amministratore Delegato del gruppo – e l’Acquario di Genova, per

la forte caratterizzazione divulgativa e l’incontro emozionante

con gli esseri viventi, è un’attrazione scelta da molti genitori

per aprire i propri figli alla conoscenza del mondo acquatico.

Con questa iniziativa vogliamo offrire ai bambini vaccinati

un’opportunità di svago”.

L’iniziativa è stata salutata favorevolmente dal presidente

della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti. “Voglio

ringraziare l’Acquario di Genova per questa bellissima

iniziativa – afferma Toti – ad una settimana esatta dall’avvio

delle vaccinazioni nella fascia 5-11 anni siamo soddisfatti di

come sta andando la vaccinazione: ad ora sono già 2110 i bambini

vaccinati e quasi 10 mila sono le prenotazioni”. (ANSA).



