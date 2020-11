Covid: alla Ferrari tamponi rapidi per accelerare screening

(ANSA) – BOLOGNA, 11 NOV – La Ferrari rafforza le azioni di

prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19,

offrendo ai suoi dipendenti la possibilità di effettuare dei

tamponi rapidi. Si tratta della prima iniziativa sperimentale di

screening autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna con questa

tipologia di tamponi, che a partire da domani saranno fatti su

base volontaria da personale medico e con la supervisione del

dottor Maurilio Missere, medico competente coordinatore di

Ferrari nonché direttore sanitario del programma ‘Back on

Track’.

L’iniziativa prosegue il percorso avviato nei mesi scorsi

dalla società di Maranello per la protezione dell’ambiente di

lavoro, che fino a oggi ha previsto il ricorso ai test

sierologici per la prima fase di screening.

La possibilità di svolgere questo tipo di screening periodico “sarà di grande aiuto per tutelare ulteriormente il luogo di

lavoro, soprattutto durante la stagione invernale in cui le

infezioni da Covid-19 tenderanno a confondersi con il

raffreddore o l’influenza”, ha spiegato Ferrari.

Il nuovo servizio verrà esteso ai familiari dei dipendenti e

ai fornitori presenti nelle sedi di Maranello e Modena. La

Società inoltre condividerà, come sempre, i risultati della

sperimentazione con la Regione Emilia-Romagna, mettendo a

disposizione della comunità le pratiche più avanzate per la

protezione della salute dei lavoratori. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte