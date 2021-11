Covid: altri 1.350 casi e sei morti in Emilia-Romagna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 NOV – Altri 1.353 casi di Coronavirus in

Emilia-Romagna e sei morti, mentre i ricoverati rimangono

stabili. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 35.877 tamponi e

l’età media dei nuovi positivi è 41,3 anni. Bologna segna 286

casi più 63 dell’Imolese e restano alti i numeri del contagio in

Romagna: Forlì-Cesena 189, Rimini 184, Ravenna 144.

I guariti sono 628 in più rispetto a ieri, i casi attivi oggi

sono 17.677 (+719), il 96,4% in isolamento a casa. I decessi

riguardano due donne, rispettivamente di 54 e 93 anni, e un uomo

di 88, nel Bolognese, una donna di 98 anni nel Ferrarese, una

77enne in provincia di Forlì-Cesena e un uomo di 56 anni nel

Riminese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 59 (-3

rispetto a ieri), 575 quelli negli altri reparti Covid (+1).

(ANSA).



