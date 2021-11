Covid: altri 16 Comuni ‘rossi’ in Alto Adige

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLZANO, 26 NOV – In Alto Adige altri 16 Comuni

diventano zona rossa. Lo prevede l’ultima ordinanza del

governatore Arno Kompatscher. Questi Comuni si aggiungono ai 20

già interessati da norme più severe dal 24 novembre scorso.

“Aumentare rapidamente il tasso di vaccinazione è il passo più

importante da compiere per trascorrere un inverno quasi

normale”, hanno detto il presidente della Provincia Arno

Kompatscher, l’assessore provinciale alla Sanità Thomas Widmann

e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Florian Zerzer in una videoconferenza alla presenza di tutti i

sindaci altoatesini.

La commissione di esperti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto

Adige ha infatti esaminato la situazione pandemica dei Comuni e

ha constatato che per altri 16 Comuni con molti casi positivi,

pochi vaccinati e un’alta incidenza di contagi settimanale,

saranno applicate regole anti-Covid particolarmente severe. Le

regole saranno applicate a partire dalla notte di domenica 28

novembre su lunedì 29 novembre. I Comuni interessati dalle norme

più severe sono: Monguelfo-Tesido, Villandro, Prato allo

Stelvio, Laces, Lasa, Tirolo, Campo Tures, Selva dei Molini,

Perca, San Martino in Passiria, Selva di Valgardena, Fiè allo

Sciliar, Valle Aurina, Cermes, Gais e Malles.

Questi Comuni si aggiungono ai 20 già interessati da norme

più severe dal 24 novembre scorso, ossia Rodengo, San Pancrazio,

Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes,

Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion,

Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina

Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria. (ANSA).



