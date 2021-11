Covid: altri cinque morti, anche due centenarie

Condividi l'articolo









Sono 222 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Emilia-Romagna su oltre 31mila tamponi delle ultime 24 ore (età media 42 anni), mentre le vittime con Covid-19 sono altre cinque fra cui anche due donne centenarie, una di 105 anni in provincia di Modena e l’altra di 103 nel Cesenate. I decessi da inizio pandemia in regione superano quota 13.600. I ricoveri sono sostanzialmente stabili, con 30 pazienti in terapia intensiva, uno in più da ieri, e altri 315 nei reparti Covid (cinque in meno). È quanto emerge dal bollettino quotidiano dell’Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda i contagi giornalieri, la provincia più colpita è Bologna con 46 casi a cui si sommano i 20 del circondario imolese. Poi Ravenna con 46 e Rimini con 30.

Complessivamente, i casi attivi sono poco meno di 7.500, un centinaio in meno da ieri, di cui il 95% in isolamento a casa.

