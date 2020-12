Covid: altro balzo in Veneto, +3.883 casi, 108 morti

(ANSA) – VENEZIA, 11 DIC – La corsa del Covid non rallenta in

Veneto dove anche oggi i nuovi contagi viaggiano vicino quota

4.000: sono esattamente 3.883 i casi di positività nelle ultime

24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall’inizio

dell’epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. Altro

balzo anche per i decessi: sono 108 le vittime in più da ieri,

per un numero complessivo di 4.659 morti. Scende, dopo giorni,

il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici,

2.801 malati Covid (-24), mentre è stabile quello delle terapie

intensive ,375. (ANSA).



