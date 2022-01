Covid: ancora due decessi in Alto Adige

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLZANO, 17 GEN – Altre due persone, due donne sopra

gli 80 anni, sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il

totale delle vittime della pandemia, dall’inizio dell’emergenza

sanitaria, sale così a 1.331.

Il bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria provinciale

segnala, inoltre, 1.347 nuovi contagi accertati nelle ultime 24:

181 di questi sono stati rilevati sulla base di 1.169 tamponi

pcr (417 dei quali nuovi test) e 1.166 test antigenici positivi.

Ancora non aggiornati i dati relativi ai ricoveri, cresce

ancora il numero delle persone in quarantena o in isolamento

domiciliare: sono 25.670 (222 in più rispetto ad ieri). Le

persone dichiarare guarite sono 1.258 per un totale di 106.856.

(ANSA).



