Covid: ancora in crescita i contagi, altri 3.500

Continua a crescere la curva del contagio in Emilia-Romagna, con oltre 3.500 nuovi positivi (3.551) in più di ieri, trovati con 42.016 tamponi. Non cala neppure il numero dei morti, altri 22 nelle ultime 24 ore, dai 41 ai 93 anni, mentre restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (107), salgono negli altri reparti (1.142, +23) L’età media dei nuovi contagiati è 37,5 anni. Sui 1.385 asintomatici, 518 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing. Tra le province, Bologna segna 766 nuovi casi più 52 dell’Imolese, poi Modena 533. I guariti sono 309 in più, i malati attivi 52.826 (+3.220), il 97,6% in isolamento con sintomi lievi. (ANSA).



