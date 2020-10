Covid: ancora multe in controlli Carabinieri a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 25 OTT – Proseguono a Bologna i controlli

delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle

normative anti Covid. Nelle ultime ore, una decina di persone

sono state multate dai Carabinieri, con una sanzione di 400

euro.

Secondo l’Arma, si tratta in gran parte di giovani con età

media sui 20 anni, che al momento del controllo si rifiutavano

di indossare la mascherina o non rispettavano il distanziamento

sociale.

Assembramenti sono stati nuovamente segnalati dai cittadini

in alcune strade del centro storico, in particolare via del

Borgo di San Pietro, dove la Polizia è intervenuta un paio di

volte nel corso della serata per tentare di disperdere gli

assembramenti.

Anche a Imola sono scattate tre sanzioni da parte dei

Carabinieri. Una riguarda il titolare di un chiosco che non si

era adeguato alle normative previste per quel tipo di locali.

(ANSA).



—

