Covid: ancora più di 5mila casi in E-R, calano i ricoveri

(ANSA) – BOLOGNA, 08 APR – E’ ancora superiore a 5mila il

conto dei casi quotidiani di positività al Coronavirus in

Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore, infatti, sulla base di

quasi 24mila tamponi, sono stati individuati 5.136 positivi. Si

contano ancora otto morti, quattro dei quali nel Modenese.

Con i casi attivi che salgono a 57.778, non si registra un

incremento dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che

anzi diminuiscono: sono 36, tre in meno di ieri, mentre i

ricoverati negli altri reparti che sono positivi salgono a 1.255

(14 in più di ieri) (ANSA).



—

