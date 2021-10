Covid: ancora sei morti in E-R, fra le vittime un 44enne

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 11 OTT – In Emilia-Romagna, nelle ultime 24

ore, si sono registrati 191 nuovi casi di positività al

Coronavirus, sulla base di 9.710 tamponi registrati. Ma si

contano ancora sei vittime, fra loro anche un uomo di 44 anni

morto in provincia di Ferrara. Le altre vittime sono una donna

di 80 anni e un uomo di 95 nel Parmense, due uomini di 81 e 83

anni nel Ravennate e un uomo di 84 anni a Forlì.

I casi attivi tornano a superare quota 15mila, ma il 97,5%

degli attualmente positivi è in isolamento domiciliare perché

non necessita di cure ospedaliere. Tornano lievemente a crescere

i ricoveri, che sono 46 in terapia intensiva (due in più di

ieri) e 322 (+7) negli altri reparti Covid.

In termini assoluti Bologna con 45 casi (sei dei quali

nell’Imolese) è la provincia con il più alto numero di contagi,

seguita da Ravenna (32) e Parma (30). (ANSA).



