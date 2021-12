Covid: annullata finale Grand prix Isu in Giappone

Condividi l'articolo

(ANSA) – TOKYO, 02 DIC – La finale del Grand Prix Isu di

pattinaggio artistico, in programma a Osaka, in Giappone dal 9

al 12 dicembre, è stata annullata dopo la decisione delle

autorità giapponesi di chiudere i confini del Paese per i timori

della diffusione della nuova variante del Covid-19 Omicron. Lo

hanno annunciato oggi gli organizzatori. “Offriamo le nostre più

sentite scuse a tutte le persone coinvolte a cui causiamo

disagi, ma speriamo nella vostra comprensione”, ha dichiarato la

Japan Skating Federation in una nota.

Il governo giapponese mercoledì ha chiesto alle compagnie

aeree di sospendere tutte le nuove prenotazioni nel suo

territorio per un mese, tra i timori sulla variante Omicron,

prima di allentare parzialmente la regola giovedì per garantire

che i suoi cittadini possano tornare nel loro paese. Il

giapponese Yuma Kagiyama, qualificatosi per questa finale dopo

aver vinto i Gran Premi d’Italia e di Francia, ha reagito a

questo annuncio di cancellazione pubblicando un messaggio sul

suo account Twitter accompagnato da un’emoticon che rappresenta

una lacrima. (ANSA).



—

