Covid: Apple toglie l’obbligo delle mascherine in ufficio

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 02 AGO – Apple rimuove l’obbligo di

indossare le mascherine per i dipendenti a livello globale. La

notizia, riportata da The Verge, si basa su una nota interna

redatta dal team di supporto Covid-19 del colosso americano. “Ti

scriviamo per condividere un aggiornamento sui nostri

protocolli. Alla luce delle circostanze attuali, nella maggior

parte delle località non sarà più necessario indossare una

mascherina – scrive Apple – sappiamo però che le esigenze

personali di ognuno sono diverse. Non esitare a indossare una

maschera se ti senti più a tuo agio nel farlo”. La mossa arriva

in mezzo a un’impennata della variante BA.5 sia negli Stati

Uniti che in molte altre zone del mondo. Solo ieri, il sistema

di trasporto pubblico su rotaia che opera nella San Francisco

Bay Area, dove si trova Cupertino il quartier generale di Apple,

ha ripristinato la necessità della mascherina sui mezzi. La Mela

aveva iniziato a richiedere ad alcuni dipendenti di tornare in

ufficio ad aprile, rallentando però l’applicazione del modello

di lavoro ibrido che avrebbe portato tutti ad abbandonare lo

smart working per almeno tre giorni alla settimana. Con la

prosecuzione della campagna vaccinale, Apple già a marzo aveva

allentato l’obbligo delle mascherine anche per i dipendenti dei

negozi al dettaglio, avviando una fase di ritorno alla normalità

post Covid. Nonostante ciò, a maggio l’azienda aveva richiesto

nuovamente ai dipendenti di indossare le mascherine per via di

un nuovo aumento di casi di Covid-19: “Chiediamo temporaneamente

ai membri dei team di indossare maschere negli spazi comuni,

nelle sale riunioni, nei corridoi e negli ascensori e, in

generale, in tutte le aree al di fuori del proprio spazio di

lavoro personale” le indicazioni prima del dietrofront delle

ultime ore. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte