Covid: arcivescovo Bologna, vaccinazione responsabilità di tutti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 31 DIC – “Bisogna fare di tutto perché le

uniche soluzioni che abbiamo, e che sono state anche frutto di

tanta collaborazione, non sono perfette ma sono quelle che

permettono di affrontare il male e quindi è responsabilità di

tutti effettivamente la vaccinazione” così come “rispettare

tutti quanti le indicazioni, perché soltanto così è possibile

combattere davvero il male. Non mettersi e non mettere in

pericolo la vita, propria e degli altri”. L’appello arriva dal

cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, a margine della

sua visita ai reparti Covid del Policlinico di Sant’Orsola del

capoluogo emiliano, rispondendo a una domanda su un invito alla

vaccinazione per il Covid-19.

Davanti a una “pandemia che sembra non finire mai”, ha detto

il cardinale, in luoghi come gli ospedali “soffrono da due punti

di vista. Coloro che sono ricoverati e anche tutta la struttura

che soffre per il carico ulteriore che appesantisce tanto il

lavoro di tutti”. Per questo l’arcivescovo ha voluto portare la

sua “vicinanza, la solidarietà, e per chi crede la vicinanza e

la tenerezza di Dio che aiuta a combattere il male”. Da parte

sua anche un “ringraziamento per tutto il personale sanitario

che con tanta professionalità e con tanta perseveranza permette

di affrontare la sofferenza, di limitare le conseguenze e di

combattere la pandemia”. Proprio in questa emergenza sanitaria,

ha aggiunto, “c’è il rischio di pensare di farcela da soli,

oltre ai rischi di pensare che non sia un problema, e purtroppo

le conseguenze si vedono”. “La resistenza alla pandemia ci

chiede ancora più perseveranza, intelligenza e la solidarietà di

tutti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte