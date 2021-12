Covid: Arteta positivo, tecnico Arsenal salta sfida col City

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Il manager dell’Arsenal, Mikel

Arteta, non sarà in panchina per la partita di Premier League

contro il Manchester City di sabato prossimo, 1 gennaio, dopo

essere risultato positivo al Covid-19. E’ la seconda volta per

il tecnico spagnolo, che era rimasto contagiato anche nel marzo

2020.

Ma Arteta non è il solo positivo tra i Gunners, avendo

seguito la sorte dei difensori Calum Chambers, Cedric Soares,

Takehiro Tomiyasu e del centrocampista Ainsley Maitland-Niles.

Nonostante ciò, l’Arsenal ha vinto le ultime quattro partite di

campionato ed è quarto in classifica, a 12 punti dalla capolista

City. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte