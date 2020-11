Covid: Ascoli; positivi allenatore Bertotto e due giocatori

(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Notizie non buone dall’Ascoli, club

che attualmente fa parte della Serie B. Infatti in una nota

diffusa dalla società isi informa che “Mister Bertotto e due

calciatori sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’ultimo

test naso-faringeo effettuato al gruppo squadra. Salgono dunque

a dieci i positivi in casa Ascoli: l’allenatore, sette

calciatori e due componenti dello staff. I tesserati sono in

isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni come da

protocollo medico sanitario”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte