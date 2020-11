Covid: assessori Alpi, perdita 20 mld per stop sci

(ANSA) – AOSTA, 25 NOV – “Una perdita di indotto pari a 20

miliardi – una cifra vicina all’1% del Pil nazionale – questo il

danno che la montagna legata all’industria dello sci sarà

costretta a subire senza l’avvio della stagione invernale”. E’

quanto sostengono gli assessori delle Regioni alpine che

chiedono un incontro al ministro dell’economia Roberto

Gualtieri.

“Senza l’apporto della stagione invernale – spiegano in una nota

congiunta – per la montagna è il disastro totale. Chiudere

durante le festività natalizie significherebbe pregiudicare

irrimediabilmente l’intera stagione, molti non aprirebbero

nemmeno più”. (ANSA).



