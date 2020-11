Covid: attivati drive through Difesa a Firenze e Versilia

(ANSA) – FIRENZE, 16 NOV – Sono iniziate questa mattina le

attività di due nuovi drive through della Difesa (Dtd) a Firenze

e in Versilia (Lucca): sale così a quattro il numero dei presidi

per l’esecuzione di tamponi per il Covid in Toscana con medici e

infermieri della Marina Militare.

A Firenze, si spiega, la struttura è stata installata in via

di San Salvi, mentre in Versilia presso l’Ospedale Versilia al

Lido di Camaiore. Questi due Dtd si aggiungono agli altri già

operativi a Pistoia in via Matteotti, all’Ospedale Vecchio, e ad

Aulla (Massa Carrara), in piazza della Vittoria, per un totale

di quattro strutture operative in Toscana nelle quali sono

impegnati cmplessivamente quattro medici e sette infermieri

della Marina Militare, coordinati dal responsabile d’area per la

Toscana, il colonnello dell’esercito Guido Bussetta. Vi possono

accedere, a bordo della propria auto, solo i cittadini prenotati

dall’Asl, in collaborazione con i medici di famiglia, che sono

stati a contatto stretto con persone risultate positive al

Covid. Il capitano di corvetta Simone Di Cianni, medico del Dtd

di Firenze, spiega che “la Protezione civile ha montato le tende

e da oggi siamo operativi per fare dai 40 ai 200 tamponi al

giorno. La nostra particolarità è che facciamo tamponi alla

fascia di età 0-19 anni”.

I pazienti a rischio Covid, continua Di Cianni, “prenotano

sul sito internet il tampone con la prescrizione del medico,

indicando la fascia oraria preferita, gli appuntamenti sono ogni

tre minuti: questo ci consente di avere un’idea chiara di quante

persone devono venire ogni giorno”. Dopo il prelievo, i tamponi

sono inviati al Meyer di Firenze che dà i risultati entro 24-48

ore. Nella struttura di Firenze, oltre al Capitano Di Cianni

operano due infermieri e due operatori della Protezione civile

per l’accettazione dei pazienti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte