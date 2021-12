Covid: Auckland City rinuncia a Mondiale per Club

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 DIC – I campioni d’Oceania dell’Auckland

City non prenderanno parte al prossimo Mondiale per club, in

programma negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 12 febbraio., a

causa delle rigide restrizioni sui viaggi e sul Coronavirus

messe in atto dalla Nuova Zelanda. Sarà quindi sostituito

dall’AS Pirae, squadra di Tahiti.

Lo ha comunicato la Fifa, spiegando che Auckland “ha dovuto

ritirarsi dal torneo” a causa della riapertura ritardata dei

confini della Nuova Zelanda, per la pandemia. Il Pirae si unirà

ai campioni degli altri continenti, ovvero Chelsea, Palmeiras,

Monterrey, Al-Hilal, Al Ahly, nel torneo negli Emirati Arabi

Uniti (ANSA).



