Covid: aziende fuochi artificio, 6.000 lavoratori a rischio

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – Senza feste religiose e matrimoni, ‘diffidato’ dalle ordinanze anti-botti dei sindaci più

intransigenti, il mondo degli spettacoli pirotecnici rischia il

collasso, con il colpo di grazia di un Capodanno più silenzioso

che mai. A lanciare l’allarme è Vincenzo Martella, membro

dell’Anisp, uno dei sindacati che rappresenta le imprese del

settore che nei giorni scorsi ha anche inviato una lettera al

governo in cui lamenta l’errata applicazione del decreto ristori

per le loro aziende. “Gli indennizzi – spiega Martella – sono

calcolati sul fatturato di aprile, quando di fatto noi non

lavoriamo. Quindi lo zero di zero è zero”. “Con l’assenza di

feste patronali, di matrimoni e di feste natalizie finiremo nel

baratro – sottolinea -. Ci sono 6.000 persone che rischiano il

posto di lavoro, per un indotto che fattura ogni anno 1,2

miliardi di euro”. ‘Anisp lancia poi un appello ai sindaci

oltranzisti, chiedendo di ritirare le ordinanze che vietano non

solo l’utilizzo dei fuochi pirotecnici ma anche la vendita.

“Sono decine le amministrazioni che hanno adottato tali

provvedimenti – conclude Martella -. Noi lavoriamo nella

legalità, rispettando tutte le normative europee, comprese

quelle sui decibel. Non vogliamo essere dipinti come i

terroristi del Capodanno, ma come artisti che offrono emozioni”.

(ANSA).



