Covid, Berlusconi chiama il governo: “Sforzo comune per bene Italia”

“ Il Covid è stata una delle peggiori esperienze della mia vita. Proprio per questo non posso dire di stare bene, mentre intorno a noi ci sono di nuovo lutti e crisi “. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato a Che tempo che fa, su Raitre, ha toccato vari temi, a cominciare dalla complicata gestione dell’emergenza coronavirus.

Il governo ha chiesto all’opposizione di collaborare. Berlusconi ha le idee chiarissime: “ Noi siamo all’opposizione ma nel rispetto dei ruoli non ci sono limiti alla nostra disponibilità per il bene dell’italia in un momento così grave. Sono stato il primo a dire che nell’emergenza ci stringe intorno alle istituzioni. Le polemiche politiche vanno messe da parte “.

“ Bisogna trovare un luogo per confrontare le proposte e discuterle in vista di una decisione condivisa. Il luogo è il Parlamento e l’occasione è la sessione di Bilancio “, ha aggiunto il Cav. “ Si deve fare quello che il presidente Mattarella ha chiesto da mesi: ci vuole l’impegno di tutti. Dobbiamo dare indicazioni univoche. Se fossimo capaci di farli insieme i primi ad apprezzare questo sforzo sarebbero i cittadini di ogni colore politico “, ha ribadito.

Emergenza Covid, zone rosse ed elezioni Usa

Per l’emergenza Covid l’Italia è stata suddivisa in tre zone. Alcune Regioni si sono risentite per alcune decisioni dell’esecutivo. “ Non condivido il loro atteggiamento “, ha spiegato Berlusconi, aggiungendo invece di condividere il principio delle zone diverse (“ collocare una Regione in zona rossa non è una punizione ma un atto di salvaguardia della salute dei cittadini “) ma che “ i criteri lasciano a desiderare “, ha aggiunto.

“ Penso che ogni persona responsabile si renda conto di quanto sia difficile per chiunque governi gestire una situazione così complessa e drammatica. Bisogna portare eventuali correzioni. Ci saranno stati errori e responsabilità da chiarire, ma non ora. Questo non è il momento delle polemiche. Bisogna lavorare costruttivamente “, ha sottolineato ancora Berlusconi.

Su ritorno del virus, Berlusconi ha dichiarato che “ dall’inizio dell’estate avevo messo a rischio per il ritorno del virus. Eppure l’Italia si è fatta trovare impreparata. A febbraio era comprensibile, a novembre no “. Il Cav ha poi spiegato che cosa vrebbe fatto: “ Avrei effettuato controlli massicci per gli assembramenti, avrei imposto il distanziamento sui mezzi pubblici, ampliato le terapie intensive, avrei messo i medici di base nelle condizioni di visitare i pazienti Covid a casa e individuato luoghi dove i contagiati avrebbero potuto trascorrere la degenza senza contagiare i familiari “.