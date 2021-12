Covid: Bonaccini, dubbio su discoteche, temo feste private

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 DIC – “Sono misure per la gran parte di

buon senso, giuste e utili. L’unico dubbio che ho è questa

chiusura delle discoteche e sale da ballo, perché temo il

proliferare, come è stato quest’estate, di feste private

incontrollabili. E’ l’unico punto su cui io avevo suggerito di

utilizzare il super Green pass e magari anche i tamponi”. E’ il

commento alle nuove norme per prevenire i contagi del presidente

della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della

visita all’hub vaccinale di Modena.

“Per il resto tutte le altre attività rimangono aperte,

ovviamente con precauzioni, come è giusto che sia. Ho condiviso

anche il blocco delle feste da grandi assembramenti anche

all’aperto, quello è giusto. Speriamo si possa reggere, c’è

un’ondata molto forte. Noi siamo rimasti bianchi anche questa

settimana, quindi fin dopo Capodanno, però bisogna darsi da

fare”, ha aggiunto. (ANSA).



